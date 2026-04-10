Négociation Continental AG - CONd CFD
À propos de Continental AG
Continental AG est une entreprise Allemande engagée dans le secteur automobile. Les segments de la société comprennent le châssis et la sécurité, le groupe motopropulseur, l'intérieur, les pneus, ContiTech et autres / consolidation. La division Châssis & Sécurité développe, produit et commercialise des systèmes intelligents pour améliorer la sécurité de conduite et la dynamique des véhicules. La division Groupe motopropulseur intègre des solutions système pour les groupes motopropulseurs dans les véhicules de toutes les classes. La division Intérieur assure la gestion de l'information dans les véhicules et développe et produit des solutions d'information, de communication et de réseau. La division Pneus offre la sécurité grâce à de courtes distances de freinage et d'adhérence, tout en réduisant la consommation de carburant. La division ContiTech développe, fabrique et commercialise des produits pour l'ingénierie des machines et des usines, les mines, l'industrie automobile et d'autres industries importantes.
- IndustrieAuto / Truck / Motorcycle Parts
- AdresseVahrenwalder Strasse 9, HANNOVER, Germany (DEU)
- Employés190875
- CEOWolfgang Reitzle