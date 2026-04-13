Négociation ConAgra Foods - CAG CFD
À propos de Conagra Brands Inc
Conagra Brands, Inc. est une entreprise d'aliments emballés qui exerce ses activités dans les secteurs Épicerie et collations, Réfrigérés et surgelés, International et Services alimentaires. Le segment d'information Épicerie et collations comprend des produits alimentaires de marque de longue conservation vendus dans divers canaux de vente au détail. Le segment de reporting Réfrigérés et Congelés comprend des produits alimentaires de marque à température contrôlée vendus dans divers canaux de vente au détail. Le segment International comprend principalement des produits alimentaires de marque, dans divers états de température, vendus dans divers canaux de vente au détail et de restauration. Le secteur d'exploitation des services alimentaires comprend des produits alimentaires de marque et personnalisés, notamment des repas, des entrées, des sauces et une variété de produits culinaires fabriqués sur mesure et emballés pour la vente aux restaurants et autres établissements de restauration principalement aux États-Unis. Ses marques comprennent Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip et Vlasic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein et Frontera.
- IndustrieFood Processing
- Adresse222 Merchandise Mart Plz Ste 1300, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés18600
- CEOSean Connolly