Négociation Computacenter PLC - CCC CFD

À propos de Computacenter plc

COMPUTACENTER PLC est un fournisseur de services d'infrastructure de technologies de l'information (IT). Les secteurs de la Société incluent le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la Belgique. La Société conseille les organisations sur la stratégie informatique, met en œuvre les solutions technologiques et gère les infrastructures de ses clients. Il fournit le support et les dispositifs utilisateur, et garantit la fourniture d'applications et de données pour soutenir différents styles de travail. Les solutions de la Société incluent un centre de solutions globales, un service mondial d'assistance, un centre d'assistance de nouvelle génération, la mobilité d'entreprise, des solutions de sécurité, des solutions d'infrastructure physique, des solutions logicielles, des services de chaîne d'approvisionnement, un centre de données défini par logiciel, des services hébergés, des communications et une collaboration unifiées, des services de réseautage, un environnement de travail moderne, des services consultatifs et des solutions d'impression. Elle est au service de clients dans le secteur public, le commerce de détail, l'e-gaming et les industries de services bancaires de détail. La Société exploite des centres des opérations d'infrastructure et des bureaux d'assistance de groupe à travers l'Europe, l'Afrique du Sud et l'Asie.