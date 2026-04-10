Négociation Commerzbank AG - CBK CFD
À propos de Commerzbank AG
Commerzbank Aktiengesellschaft est une banque pour les clients privés et les entreprises. Les secteurs d'activité de la Banque sont Particuliers, Mittelstandsbank, Centre & Europe de l'Est, Entreprises et marchés et Actifs non essentiels. Le segment Particuliers comprend les divisions Particuliers, Banque directe et Commerz Real Group. Le segment Mittelstandsbank est réparti en trois divisions du Groupe : Mittelstand Allemagne, Grandes entreprises & International et Institutions financières. Le segment Europe centrale et de l'Est (PECO) comprend les activités de banque universelle et de banque directe. Le segment Entreprises et marchés se compose de quatre activités principales : Marchés boursiers et produits ; Titres à revenu fixe et devises ; Finance d'entreprise ; et Gestion de portefeuille de crédit. Le segment Actifs Non essentiels regroupe les résultats de l'Immobilier commercial, des Finances publiques (y compris les Initiatives de finances privées) et des divisions de la Deutsche Schiffsbank (DSB).
- IndustrieBanks
- AdresseKaiserplatz 16, FRANKFURT AM MAIN, Germany (DEU)
- Employés46218
- CEOHelmut Gottschalk