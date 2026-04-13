Négociation ComfortDelGro - C52sg CFD

À propos de ComfortDelGro

ComfortDelGro Corporation Limited est une société de transport terrestre basée à Singapour. Le segment des services de transport public de la société offre des services de bus et de train aux navetteurs voyageant sur les systèmes de transport public et l'exploitation de services réguliers, la fourniture de services de location d'autocars et la fourniture de services de transport non urgents aux patients. Son segment Taxi loue des taxis et des services de bureau de taxi. Son segment Services d'ingénierie automobile fournit des services d'entretien et de réparation de véhicules, la construction de véhicules spécialisés, l'assemblage de carrosseries de bus, des services de réparation en cas d'accident, des services d'ingénierie et la vente de diesel et d'essence. Le secteur des services d'inspection et d'essai de la société fournit des services d'inspection de véhicules à moteur et des services d'essai, d'inspection et de conseil pour les véhicules autres que les véhicules. Le segment des centres de conduite de la société gère des écoles de conduite. Son segment Location et leasing de voitures comprend la location et le leasing de voitures. Le segment des gares routières s'occupe de la perception des tarifs.