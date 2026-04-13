Négociation Coeur Mining, Inc. - CDE CFD
À propos de Coeur Mining, Inc.
Coeur Mining, Inc. est un producteur de métaux précieux dont les actifs sont situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Les mines Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf et Silvertip. Le complexe or-argent Palmarejo est situé dans l'État de Chihuahua, dans le nord du Mexique. La société mène également des activités d'exploration sur l'ensemble de la propriété Palmarejo. La mine d'argent-or à ciel ouvert Rochester, exploitée par lixiviation en tas, située dans le nord-ouest du Nevada. La mine d'or souterraine Kensington située au nord de Juneau, en Alaska. La mine d'or à ciel ouvert Wharf, exploitée par lixiviation en tas, située près de Lead, dans le Dakota du Sud. Le projet de développement souterrain d'argent-zinc-plomb de Silvertip, situé dans le nord de la Colombie-Britannique, au Canada. En outre, la société a des intérêts dans plusieurs projets d'exploration de métaux précieux en Amérique du Nord, y compris les projets Crown et Sterling, détenus en propriété exclusive, dans le sud du Nevada.