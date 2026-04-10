Négociation Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH CFD
À propos de Coca Cola HBC AG
Coca Cola HBC AG est un embouteilleur de produits Coca-Cola basé en Suisse. Les segments de la société comprennent les marchés établis, notamment l'Autriche, Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Irlande du Nord, la République d'Irlande et la Suisse; Marchés en développement, y compris la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, et marchés émergents, y compris l'Arménie, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, le Nigéria, la Roumanie, la Fédération Russe, Serbie et Ukraine. La Société produit, vend et distribue des marques de boissons. La Société commercialise Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta et Sprite, ainsi que de l'eau, des jus et des boissons énergisantes.
- IndustrieBeverages - Non-Alcoholic
- AdresseTurmstrasse 26, ZUG, Switzerland (CHE)
- Employés26787
- CEOZoran Bogdanovic