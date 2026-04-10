Négociation Coats Group PLC - COA CFD

À propos de Coats Group PLC

Coats Group plc est une société basée au Royaume-Uni engagée dans la fabrication de fils industriels. Les segments de la Société sont industriels et artisanaux. Elle offre des vêtements, des accessoires, des meubles, des fibres optiques et des articles de soins de santé. Elle propose également des fils techniques utilisés dans diverses industries, comme l'automobile; Literie et matelas; Usure protectrice ignifuge; Produits de plein air / matériel de sport et textiles pour la maison. Elle propose des fils mécanisés et des charges de câbles pour les applications de fibres optiques et de télécommunications. Son application de fil comprend également des sachets de thé, la trame du cordon des pneus et l'hygiène féminine. Ses chaussures et accessoires comprennent chaussures habillées et décontractées; Chaussures de protection; Chaussures de sport; Les accessoires de mode, les bagages et les articles de voyage. Son vêtement comprend les vêtements pour hommes, les femmes, les jargades, les denim, les vêtements en cuir et les vêtements de travail. Elle est engagé dans des entreprises d'artisanat textile dans les Amériques. Elle offre des fils à tricoter, des fils de crochet, des fils de couture, des fils de broderie, des patchwork et des rembourrages.