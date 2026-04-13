Négociation CME Group Inc. - CME CFD
À propos de CME Group Inc
CME Group Inc., par le biais de ses bourses, fournit des produits pour toutes les catégories d’actifs, y compris les contrats à terme standardisés et les options basées sur les taux d’intérêt, les indices boursiers, les devises, l’énergie, les produits agricoles et les métaux. Le secteur de la Société comprend principalement le Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), la chambre de commerce de la ville de Chicago, Inc. (CBOT), le New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) et le Commodity Exchange, Inc. (COMEX) des échanges. La Société fournit des services de négociation électronique dans le monde entier sur sa plate-forme CME Globex. La Société offre également des services de compensation et de règlement pour toutes les catégories d’actifs pour les dérivés négociés en bourse et hors cote par l’intermédiaire de ses chambres de compensation CME Clearing et CME Clearing Europe. Elle fournit également hébergement, connectivité et support client pour le commerce électronique via ses services de colocation. La plate-forme CME Direct de la Société offre une négociation côte à côte des marchés cotés en bourse et négociés de manière privée.
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