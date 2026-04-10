Négociation CLS Holdings PLC - CLI CFD
À propos de CLS Holdings plc
CLS Holdings plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La Société est principalement impliquée dans l'investissement, la gestion et le développement de propriétés commerciales et dans d'autres investissements. L'activité de la Société est l'investissement dans l'immobilier commercial dans quatre régions européennes, telles que Londres, le reste du Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, en mettant l'accent sur la fourniture de bureaux dans les principales villes européennes. La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'exploitation, soit les immeubles de placement et les autres placements. Elle gère la division Immeubles de placement sur une base géographique en raison de sa taille et de sa diversité géographique. Son segment Immeubles de placement comprend Londres, le reste du Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Suède. Le secteur des autres investissements comprend l'hôtel de Spring Mews, des obligations de sociétés, des actions de Catena AB et de First Camp Sverige Holding AB, ainsi que d'autres investissements dans de petites entreprises.
- IndustrieReal Estate Rental, Development & Operations (NEC)
- Adresse16 Tinworth Street, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés112
- CEOJonas Fredrik Widlund