Négociation Close Brothers Group PLC - CBGl CFD
À propos de Close Brothers Group plc
Close Brothers Group plc est une société de banque d'affaires. La Société offre des services de prêt, de dépôt, de gestion de patrimoine et de négociation de titres. La Société opère à travers trois segments: la banque, les valeurs mobilières et la gestion d'actifs. Le secteur bancaire fournit des prêts aux petites entreprises et aux particuliers, en mettant l'accent sur le financement spécialisé. Elle offre également des services de dépôt aux entreprises et aux particuliers du Royaume-Uni. Le secteur des valeurs mobilières fournit des services de négociation au Royaume-Uni via Winterflood, un teneur de marché. Le secteur de la gestion d'actifs offre une gamme de services de conseil financier, de gestion de placements et de placement en ligne à des clients privés et à des conseillers professionnels. Son portefeuille de solutions comprend l’aviation et la marine, le financement de courtiers, la location de brasseries, les prêts basés sur les actifs, la location de véhicules commerciaux, des créances sur primes d'assurance, le financement de factures, le financement automobile, services professionnels de financement et services technologiques.
- IndustrieBanks
- Adresse10 Crown Place, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés3700
- CEOAdrian Sainsbury