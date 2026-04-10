Négociation Clarkson PLC - CKN CFD

À propos de Clarkson PLC

CLARKSON PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services intégrés de transport. Les segments de la société incluent le courtage, la finance, le support et la recherche. La division de courtage de la société représente les services fournis pour expédier aux propriétaires et aux affréteurs dans le transport d'une gamme de cargaisons par mer. Elle représente également les services offerts aux acheteurs et aux vendeurs/yards relatifs aux transactions de vente et d'achat. La division de la finance de la société représente les services en banque d'investissement, qui se spécialise dans les secteurs maritimes, des services pétroliers et des ressources naturelles. La société fournit également des solutions de dette et de location, et des projets structurés dans les secteurs de l'expédition, offshore et de l'immobilier. La division de support de la société comprend les services portuaires et d'agences, les services de navire représentant dans tout le Royaume-Uni et les services de propriété concernant la fourniture de logements. Les services de recherche de la société incluent la mise à disposition d'informations et de publications relatives à l'expédition.