Négociation CityDev - C09sg CFD
À propos de CityDev
City Developments Limited est une société immobilière mondiale basée à Singapour dont le réseau s'étend sur environ 112 sites dans 29 pays et régions. Le portefeuille de la société comprend des résidences, des bureaux, des hôtels, des appartements avec services, des centres commerciaux et des développements intégrés. Elle a développé plus de 47 000 logements et possède plus de 23 millions de pieds carrés de surface brute de plancher dans des actifs résidentiels, commerciaux et d'accueil dans le monde entier. Sa banque foncière mondiale diversifiée offre 3,5 millions de pieds carrés de terrain. Ses secteurs d'activité sont la promotion immobilière, l'exploitation hôtelière et les immeubles de placement. Le segment de la promotion immobilière développe et achète des propriétés à vendre. Le segment de l'exploitation hôtelière possède et gère des hôtels. Le segment des immeubles de placement développe et achète des immeubles de placement destinés à la location. Ses filiales comprennent Allinvest Holding Pte Ltd, Adelanto Investments Pte. Ltd, Aquarius Properties Pte. Ltd, Beaumont Properties Limited et Busy Bee Ventures Limited, entre autres.