Négociation City Of London Investment Trust - CTY CFD
À propos de City of London Investment Trust plc
The City of London Investment Trust PLC est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif de la Société est de procurer une croissance à long terme des revenus et du capital, principalement en investissant dans des actions cotées à la Bourse de Londres. La Société cherche à investir dans des actions et des titres de créance, tels que des convertibles, des obligations d'entreprises ou des titres de créance d'État. La Société a l'intention de fournir une croissance à long terme des revenus et du capital, principalement en investissant dans des actions du Royaume-Uni, avec une préférence pour les grandes sociétés multinationales. Janus Henderson Group plc agit en tant que gestionnaire d'investissement de la Société. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Janus Henderson Fund Management UK Limited.
- IndustrieUK Investment Trusts
- Adresse201 Bishopsgate, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEOJob Curtis