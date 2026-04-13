Négociation Citizens Financial Group - CFG CFD

À propos de Citizens Financial Group Inc

Citizens Financial Group, Inc. (Citizens) est une institution financière qui offre une gamme de produits et services bancaires de détail et commerciaux aux particuliers, aux petites entreprises, aux entreprises du marché intermédiaire, aux sociétés et aux institutions. Les secteurs d'activité de la Société comprennent les Services Bancaires aux Particuliers et les Services Bancaires aux Entreprises. Dans Consumer Banking, Citizens fournit un service intégré, comprenant des services bancaires mobiles et en ligne, un centre de contact client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la commodité d'environ 3,000 Guichets Automatiques et de plus de 1,200 succursales dans 14 états et le District de Columbia. Les produits et services de Consumer Banking comprennent une gamme d'offres bancaires, de prêts, d'épargne, de gestion de patrimoine et de petites entreprises. Dans la Banque Commerciale, Citizens propose une gamme de produits et de solutions financières, notamment des services de prêt et de crédit-bail, des services de gestion des dépôts et de la trésorerie, des solutions de gestion des risques de change et des matières premières, ainsi que la syndication de prêts, le financement des entreprises, les marchés des capitaux propres, les fusions et acquisitions.