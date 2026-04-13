Négociation Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD
À propos de Cinemark Holdings, Inc.
Cinemark Holdings, Inc. a pour principale activité de fournir des expositions de films. La société opère à travers deux segments : Les marchés américains et les marchés internationaux. Elle exploite environ 522 cinémas et plus de 5 868 écrans aux États-Unis et en Amérique latine. Aux États-Unis, la société propose des circuits dans plus de 321 cinémas et sur environ 4 408 écrans, et son circuit international compte plus de 201 cinémas et environ 1 460 écrans dans 15 pays. Elle diffuse des films grand public de différents genres, tels que des films d'animation, des films familiaux, des drames, des comédies, des films d'horreur et des films d'action. La société offre du contenu en format bidimensionnel (2-D) et bidimensionnel (3-D) dans tous ses cinémas. La société possède des cinémas aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Honduras, au Salvador, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, au Guatemala, en Bolivie, à Curaçao et au Paraguay.