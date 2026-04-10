Négociation Christian Dior Se - CDIp CFD
À propos de Christian Dior SE
CHRISTIAN DIOR S.E. est une société de portefeuille basée en France se consacrant à la production et la distribution de biens de consommation. La Société dispose de six gammes principales : Christian Dior Couture, commercialisée sous la marque Christian Dior ; Vins et spiritueux, dont les marques Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy et Dom Perignon, entre autres ; Mode et maroquinerie, comprenant les marques Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs et Kenzo, entre autres ; Parfums et cosmétiques, dont les marques Guerlain, Givenchy et Christian Dior, entre autres ; Montres et bijoux, comprenant les marques TAG Heuer, Chaumet et Zenith et autres et la Distribution sélective, avec des marques telles que Sephora, DFS et Le Bon marché, entre autres. La Société distribue ses produits à travers les boutiques appartenant à la Société et les distributeurs autorisés en Europe, États-Unis, Japon et Asie Pacifique. Christian Dior SA opère à travers plus de 400 filiales dans le monde entier.
- IndustrieApparel / Accessories
- Adresse30 avenue Montaigne, PARIS, France (FRA)
- Employés148861
- CEOBernard Arnault