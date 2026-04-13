Négociation Chesapeake Utilities Corp - CPK CFD
À propos de Chesapeake Utilities Corporatio
Chesapeake Utilities Corporation est une société de distribution d'énergie. La société est engagée dans la distribution de gaz naturel, d'électricité et de propane, la transmission de gaz naturel, la production d'électricité et de vapeur et la fourniture de services connexes à ses clients. Les secteurs de la société comprennent l'énergie réglementée et l'énergie non réglementée. Le secteur de l'énergie réglementée comprend les services de distribution et de transport d'énergie, tels que la distribution de gaz naturel, le transport de gaz naturel et les opérations de distribution d'électricité. Le segment de l'énergie non réglementée comprend la transmission d'énergie, la production d'énergie, les opérations de propane, la distribution de gaz naturel comprimé mobile et les opérations de solutions de pipeline. Ce secteur comprend également d'autres services énergétiques non réglementés, tels que la vente de marchandises liées à l'énergie et les services de chauffage, de ventilation et de climatisation, de plomberie et d'électricité. Il opère principalement sur la péninsule de Delmarva et en Floride, en Pennsylvanie et dans l'Ohio.