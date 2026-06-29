Négociation Cheniere Energy, Inc. - LNG
À propos de Cheniere Energy, Inc.
Cheniere Energy, Inc. (Cheniere) est une société d'infrastructure énergétique principalement engagée dans des activités liées au GNL. La société fournit des nettoyages, des sécurités et du GNL à des sociétés énergétiques intégrées, des services publics et des sociétés de commerce de l'énergie dans le monde entier. La société possède et exploite les terminaux de Sabine Pass LNG et Corpus Christi LNG. Le terminal Sabine Pass LNG situé dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, qui dispose d'installations de liquéfaction de gaz naturel comprenant cinq trains de liquéfaction de gaz naturel opérationnels pour une capacité de production totale d'environ 30 mtpa de GNL (le projet SPL). Le terminal Corpus Christi LNG près de Corpus Christi, au Texas, possède et exploite trois Trains pour une capacité de production totale d'environ 15 mtpa de GNL. En outre, la société exploite un gazoduc d'approvisionnement en gaz naturel de 23 miles qui interconnecte le terminal Corpus Christi LNG avec plusieurs gazoducs interétatiques et intrastatiques.