Négociation Centrica PLC - CNAl CFD
À propos de Centrica PLC
Centrica plc est une entreprise d'énergie et de services. Les segments de la société comprennent Centrica Consumer, Centrica Business et Exploration & Production. Centrica Consumer se concentre sur trois domaines, l'approvisionnement en énergie, l'entretien à domicile et les solutions à domicile, avec une concentration géographique sur le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Amérique du Nord. Son segment Centrica Consumer au Royaume-Uni est engagé dans la fourniture de gaz et d'électricité à des clients résidentiels au Royaume-Uni. Centrica Business se concentre sur trois domaines, l'approvisionnement énergétique, l'optimisation énergétique et les services et solutions aux entreprises, avec une concentration géographique principalement sur le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Europe continentale et l'Amérique du Nord. Son segment Exploration & Production est engagé dans la production et le traitement de gaz et de pétrole et le développement de nouveaux gisements, principalement au sein de Spirit Energy, pour maintenir des réserves au Royaume-Uni et en Europe.
- IndustrieUtilities - Multiline
- AdresseMillstream, Maidenhead Road, WINDSOR, United Kingdom (GBR)
- Employés19704
- CEOChris O' Shea