Négociation Centene - CNC CFD
À propos de Centene
Centene Corporation, est une société multinationale de soins de santé. La société fournit des services aux programmes de soins de santé gouvernementaux et commerciaux, en se concentrant sur les personnes sous-assurées et non assurées. Elle fournit également des programmes d'éducation et de sensibilisation pour informer et aider les membres à accéder à des services de santé appropriés. Elle opère à travers deux segments : Les soins gérés et les services spécialisés. Le secteur des soins gérés offre une couverture médicale aux particuliers par le biais de programmes commerciaux et subventionnés par le gouvernement. Le secteur des services spécialisés comprend des entreprises offrant des services et des produits de santé diversifiés à son secteur des soins gérés et à d'autres clients externes.