Négociation Cenovus Energy Inc - CVE CFD
À propos de Cenovus Energy Inc (US)
Cenovus Energy Inc est une société pétrolière et de gaz naturel intégrée basée au Canada. Les activités de la Société comprennent des projets de sables bitumineux dans le nord de l'Alberta et la production de pétrole en Alberta et en Colombie-Britannique. La Société est propriétaire de deux projets de production de pétrole, Christina Lake et Foster Creek. Les projets de sables bitumineux utilisent une méthode de forage appelée drainage par gravité au moyen de vapeur ou DGMV en abrégé. Le procédé SAGD utilise du gaz naturel pour chauffer l'eau en vapeur, ce qui aide l'entreprise à extraire le pétrole des sables bitumineux. La Société détient également des intérêts dans deux raffineries américaines, Wood River, situées à Roxana, en Illinois, et Borger, à Borger, au Texas.
- IndustrieIntegrated Oil & Gas
- Adresse4100, 225 - 6th Avenue SW, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés5938
- CEOAlexander Pourbaix