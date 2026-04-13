Négociation Caterpillar - CAT CFD

À propos de Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. est un fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. La Société opère à travers ses trois segments principaux : Industries de la construction, Industries des ressources et Énergie et transport. Elle fournit également du financement et des services connexes par l'intermédiaire de son secteur Produits financiers. Ses industries de la construction sont engagées dans le soutien aux clients utilisant des machines dans les infrastructures, la foresterie et la construction de bâtiments. Ses industries des ressources sont engagées dans le soutien aux clients utilisant des machines dans les applications d'exploitation minière, de construction lourde, de carrière, de déchets et de manutention de matériaux. Son énergie et transport, qui assiste les clients dans les applications pétrolières et gazières, de production d'électricité, marines, ferroviaires et industrielles, y compris les machines Cat. Ses autres segments d'exploitation, qui comprennent des activités telles que la gestion et le développement de produits, et la fabrication de filtres et de fluides, de trains de roulement et autres.