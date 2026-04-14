Négociation Casio Computer Co.,Ltd. - 6952 CFD
À propos de Casio Computer Co.,Ltd.
CASIO COMPUTER CO.,LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est le développement, la fabrication et la vente de produits grand public et de systèmes, ainsi que la fourniture de services connexes. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le secteur des produits grand public fournit des montres, des horloges, des dictionnaires électroniques, des calculatrices électroniques, des papeteries électroniques, des instruments de musique électroniques et des appareils photo numériques. Le secteur des systèmes est engagé dans la fourniture de terminaux portables, de caisses enregistreuses électroniques, de systèmes d'aide à la gestion et de projecteurs de données. Le segment Autres est engagé dans la fourniture de pièces moulées et de moules.