Négociation Casino Guichard Perrachon - CO CFD
À propos de Casino Guichard Perrachon SA
Casino Guichard Perrachon SA est une société française de distribution alimentaire qui gère des magasins en France et à l’étranger. La Société opère dans tous les formats d’aliments et de produits non alimentaires : hypermarchés, supermarchés, dépanneurs, magasins de rabais et magasins de gros. En France, la Société opère sous des marques diversifiées telles que : hypermarchés, supermarchés Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, Spar, Vival, Le Petit Casino, Casino Restauration. À l’étranger, la Société exerce ses activités en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Colombie. La société est active dans d’autres secteurs, tels que l’énergie où sa filiale GreenYellow est engagée dans la production d’énergie (en particulier le solaire photovoltaïque) et d’autres services énergétiques. Dans le secteur financier, sa filiale Banque Casino est la banque de détail qui simplifie l’accès aux produits bancaires et d’assurance.
- IndustrieFood Distribution / Convenience Stores
- Adresse1 Cours Antoine Guichard, Bp 306, SAINT-ETIENNE, France (FRA)
- Employés196307
- CEOJean-Charles Naouri