Négociation Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD
À propos de Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG est une entreprise de technologie et d'équipement médical basée en Allemagne. Elle offre des solutions complètes pour diagnostiquer et traiter des maladies ophtalmiques, des solutions de visualisation pour la microchirurgie et d'autres technologies, telles que la radiothérapie intra-opératoire. La Société opère en deux segments: Dispositifs ophtalmiques et Microsurgery. Le segment Dispositifs ophtalmiques comprend des activités dans le domaine de l'ophtalmologie, telles que les lentilles intraoculaires, les solutions de visualisation chirurgicale et les systèmes médicaux de laser et de diagnostic. Le segment de la microchirurgie comprend des activités de neuro, d'oreille, de chirurgie du nez et de la gorge, ainsi que les activités dans le domaine du rayonnement intra-opératoire. La Société possède divers sites de production en Europe, aux États-Unis et en Asie.
- IndustrieAdvanced Medical Equipment
- AdresseGoeschwitzer Strasse 51-52, JENA, Germany (DEU)
- Employés3531
- CEOLudwin Monz