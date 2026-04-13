Négociation Cardinal Health - CAH CFD
À propos de Cardinal Health
Cardinal Health, Inc. est une société de services et de produits de santé. La société opère à travers deux segments : Pharmaceutique et Médical. Le segment pharmaceutique distribue des produits pharmaceutiques de marque et génériques, des produits pharmaceutiques spécialisés, des produits de santé en vente libre et des produits de consommation. Ce secteur fournit également des services aux fabricants de produits pharmaceutiques et aux prestataires de soins de santé pour les produits pharmaceutiques spécialisés, exploite des pharmacies nucléaires et des installations de fabrication de produits radiopharmaceutiques, fournit des services de gestion de pharmacies aux hôpitaux et reconditionne des produits pharmaceutiques génériques et des produits de santé en vente libre. Le segment médical fabrique, s'approvisionne et distribue une gamme de produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire, qui sont vendus aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et sur d'autres marchés. Ce segment distribue également une gamme de produits de marque nationale et fournit des services et des solutions de chaîne d'approvisionnement aux hôpitaux et autres prestataires de soins de santé.