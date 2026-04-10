Négociation Capricorn Energy Plc. - CNE CFD
À propos de Capricorn Energy PLC
CAIRN ENERGY PLC est une société indépendante d'exploration et de développement pétroliers et gaziers basée au Royaume-Uni. Le portefeuille de la société se concentre sur environ trois régions géographiques, telles que l'Europe du Nord-Ouest, la marge atlantique et la Méditerranée. Cairn a des actifs d'exploration et d'évaluation dans la marge atlantique, l'Europe du NordOuest et la Méditerranée, et des actifs de développement de base dans la mer du Nord. La société a des intéressements dans deux développements en mer du Nord britannique, Catcher et Kraken, et un troisième développement, Skarfjell. Cairn détient une participation d'environ 40 % sur trois blocs contigus offshore au Sénégal. Les filiales de la société incluent Capricorn Oil Limited, Cairn UK Holdings Limited, Capricorn Spain Limited, Capricorn Malta Limited, Capricorn Greenland Exploration A/S, Capricorn Exploration and Development Company Limited, Capricorn Mauritania Limited, Capricorn Senegal Limited et Capricorn Ireland Limited.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- Adresse50 Lothian Road, EDINBURGH, TX, United Kingdom (GBR)
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