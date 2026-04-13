Négociation Capital One Financial Corp - COF CFD
À propos de Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corporation est une société de portefeuille diversifiée de services financiers. La Société, ainsi que ses filiales, propose une gamme de produits et services financiers aux consommateurs, aux petites entreprises et aux clients commerciaux par le biais de canaux numériques, de succursales, de cafés et d'autres canaux de distribution. Ses segments comprennent les cartes de crédit, les services bancaires aux particuliers et les services bancaires commerciaux. Le secteur des cartes de crédit comprend ses activités de prêt de cartes aux particuliers et aux petites entreprises au Canada, ainsi que les activités de prêt de cartes internationales au Canada et au Royaume-Uni. Le segment Services bancaires aux particuliers comprend ses activités de collecte de dépôts et de prêt pour les consommateurs et les petites entreprises et les prêts automobiles nationaux. La banque commerciale comprend ses services de prêt, de collecte de dépôts, de marchés des capitaux et de gestion de trésorerie aux clients immobiliers commerciaux et commerciaux et industriels. Ses filiales comprennent Capital One Bank (USA), National Association et Capital One, National Association.
- IndustrieBanks
- Adresse1680 Capital One Dr Ste 1400, MC LEAN, VA, United States (USA)
- Employés50767
- CEORichard Fairbank