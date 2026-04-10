Négociation Capita PLC - CPI CFD

À propos de Capita PLC

Capita PLC est une société basée au Royaume-Uni qui crée et offre des services dans la gestion des processus d'affaires. Les segments de la Société comprennent les solutions numériques et logicielles, les services intégrés, le gouvernement local, les propriétés et la santé, les services sur le lieu de travail, les services d'informatique d'entreprise, la gestion des clients, Capita Europe, et les services d'assurances et d'avantages. La Société opère dans les secteurs privés, tels que les services bancaires et financiers, les assurances de vie et les pensions, le commerce de détail, les télécommunications et les médias, les transports et le secteur public, comme le gouvernement central, la défense, l'éducation, les services d'urgence, la santé, le gouvernement local, la police et la justice. La société propose ses services, qui comprennent la gestion des processus d'affaires, la gestion des clients, les solutions numériques et logicielles, les services financiers, les technologies de l'information, les services juridiques, les propriétés et les infrastructures, les voyages et les événements, les ressources humaines et le recrutement, les solutions de dette, et les services aux entreprises et administratifs.