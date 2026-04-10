Négociation Cancom SE - COK CFD
À propos de Cancom SE
CANCOM SE est un fournisseur allemand de systèmes et de services informatiques. La Société diversifie ses activités dans deux secteurs commerciaux: Solutions Cloud et Solutions Informatiques. Le segment Solutions Cloud CANCOM Pironet AG & Co, Pironet AG and synaix Service GmbH, entre autres. Il inclut principalement les activités du Groupe en cloud et services de gestion partagés, comme hardware cloud liés a des projets. Le secteur des Solutions Informatiques comprend, entre autres, CANCOM GmbH, CANCOM ICT Service GmbH and CANCOM SCS GmbH. Il offre un soutien aux infrastructures et aux applications informatiques. La gamme de services offerts par le secteur des Solutions Informatiques de la Société inclut des conseils de stratégie informatique, la planification et la mise en œuvre de projets, l'intégration de systèmes, la maintenance, la formation et d'autres services informatiques tels que l'exploitation de départements informatiques entiers. La Société est active notamment en Allemagne et en Autriche.
- IndustrieIT Services & Consulting (NEC)
- AdresseErika-Mann-Str. 69, MUENCHEN, Germany (DEU)
- Employés3625
- CEORudolf Hotter