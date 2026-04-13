Négociation Canadian Natural Resource Ltd - CNQ CFD
À propos de Canadian Natural Resources Ltd (USA)
Canadian Natural Resources Ltd est une société basée au Canada spécialisée dans le secteur de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. La Société possède un portefeuille d'actifs équilibré et diversifié, principalement basé au Canada, avec une exposition internationale dans la partie britannique de la mer du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Sa production est équilibrée entre le pétrole brut léger et moyen, le pétrole brut primaire lourd, le pétrole brut lourd de Pelican Lake, le bitume et le pétrole brut synthétique (SCO) et les liquides de gaz naturel (LGN). La Société se concentre sur des opérations sûres, efficaces, efficientes et respectueuses de l’environnement tout en assurant le développement économique de ses actifs divers.
- IndustrieOil & Gas Exploration and Production (NEC)
- Adresse2100, 855-2 Street Sw, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés9735
- CEONorman Edwards