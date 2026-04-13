Négociation Camping World Holdings Inc - CWH CFD

À propos de Camping World Holdings, Inc. Cl

Camping World Holdings, Inc. est un détaillant de véhicules de loisirs (VR) et de produits et services connexes. La société opère à travers deux segments : Good Sam Services and Plans, et RV and Outdoor Retail. Le segment Good Sam Services and Plans est engagé dans la vente des offres suivantes : plans d'assistance routière d'urgence, programmes d'assurance de biens et de risques divers, programmes d'aide au voyage, contrats d'entretien prolongé de véhicules, financement de véhicules et aide au refinancement, salons et événements pour les consommateurs, et publications et répertoires pour les consommateurs. Le secteur de la vente au détail de véhicules récréatifs et de plein air s'occupe de la vente de véhicules récréatifs neufs et d'occasion, des commissions sur les contrats de financement et d'assurance liés à la vente de véhicules récréatifs, de la vente de services et de travaux de réparation de véhicules récréatifs, de la vente de pièces, d'accessoires et de fournitures pour véhicules récréatifs, de la vente de produits, d'équipement, de matériel et de fournitures de plein air, de la distribution interentreprises de meubles pour véhicules récréatifs et de la vente d'adhésions au Good Sam Club et de cartes de crédit comarquées.