Négociation Caesars Entertainment Corporation - CZR CFD
À propos de Caesars Entertainment Corporation
Caesars Entertainment, Inc. est une société de jeu et d'accueil qui possède et exploite des établissements de jeu. Ses principales activités d'exploitation sont présentées par des régions géographiques et des secteurs à présenter, notamment l'Ouest, le Midwest, le Sud, l'Est et le Centre. Le secteur Ouest comprend le Silver Legacy Resort Casino et le Tropicana Laughlin Hotel and Casino. Le secteur Midwest comprend Isle Casino Waterloo et Isle Casino Bettendorf. Le segment Sud comprend Isle Casino Racing Pompano Park, Isle of Capri Casino Lula, Isle of Capri Casino Hotel Lake Charles, Trop Casino Greenville, et Belle of Baton Rouge Casino and Hotel. Le segment Est comprend Presque Isle Downs and Casino, ldorado Gaming Scioto Downs, et Tropicana Casino and Resort. Le segment Central comprend Tropicana Evansville, Lumiere Place Casino et Grand Victoria Casino.