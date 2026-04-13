Négociation BXP Inc - BXP CFD
À propos de Boston Properties, Inc.
Boston Properties, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) autogérée et autogérée. La Société développe, possède et gère principalement des immeubles de bureaux de classe A aux États-Unis. Ses segments par zone géographique sont Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle et Washington, District de Columbia. Ses segments par type de propriété comprennent les bureaux, les résidences et les hôtels. La Société possédait ou avait des intérêts dans environ 201 propriétés immobilières commerciales, totalisant environ 52,8 millions de pieds carrés louables nets, principalement des immeubles de bureaux de classe A, y compris neuf propriétés en construction/réaménagement totalisant environ 3,4 millions de pieds carrés louables nets. Les immeubles de la Société se composaient de 182 immeubles de bureaux (dont neuf immeubles en construction/réaménagement) ; un hôtel ; 12 immeubles commerciaux, six immeubles résidentiels et un hôtel. Sa base de locataires comprend les secteurs, la technologie et les médias, les services juridiques et les sciences de la vie.
- IndustrieOffice REITs
- Adresse800 Boylston St Ste 1900, BOSTON, MA, United States (USA)
- Employés743
- CEODouglas Linde