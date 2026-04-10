Négociation Bureau Veritas International - BVI CFD
À propos de Bureau Veritas SA
BUREAU VERITAS S.A., précédemment Bureau Veritas Registre International de Classification Navires et d'Aeronefs, est une société basée en France exerçant dans le secteur du soutien commercial. Elle offre une gamme de services, comprenant des services de gestion des actifs, certification, classification, consultance, inspections et vérifications, essais et analyses et formation. Elle est présente dans plus de 140 pays à travers un réseau de bureaux et de laboratoires. La Société opère par le biais de ses filiales, comprenant BV Algeria, BV Argentina, Bivac Congo et Cesmec Chile, UniCar Group, Quiktrak Inc, Dairy Technical Services Ltd ; Sistema PRI, une société brésilienne spécialisée dans l'aide à la gestion de projet ; Analysts Inc., un spécialiste américain en surveillance de l'état du pétrole ; MatthewsDaniel Ltd, qui fournit des services pour le marché de l'assurance ; et Ningbo Hengxin Engineering Testing Co, Ltd (Ningbo Hengxin), kuhlmann Monitoramento Agricola Ltda, SIEMIC Inc, California Code Check et Primary Integration Solutions.
- IndustrieBusiness Support - Services
- AdresseImmeuble Newtime 40/52 boulevard du Parc, NEUILLY-SUR-SEINE, France (FRA)
- Employés79704
- CEODidier Michaud-Daniel