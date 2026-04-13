Négociation Brown-Forman Corporation - BFbus CFD
À propos de Brown-Forman Corporation
Brown-Forman Corporation est une société de spiritueux et de vins. La société fabrique, distille, embouteille, importe, exporte, commercialise et vend une gamme de produits alcoolisés. La société possède un portefeuille d'environ 40 marques de spiritueux, de cocktails prêts à boire (RTD) et de vins. Ses principales marques sont Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's RTDs, Jack Daniel's Tennessee Honey, Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Single Barrel Collection, Jack Daniel's Sinatra Select, Jack Daniel's Winter Jack, Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodkas, Korbel California Brandy, Korbel California Champagnes, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, Woodford Reserve Double Oaked, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTDs, Herradura Tequilas, vins californiens Sonoma-Cutrer, liqueur Chambord, Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky, Coopers' Craft Kentucky Bourbon, Antiguo Tequila, Pepe Lopez Tequila et Fords Gin.