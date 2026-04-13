Négociation Brookfield Infrastructure Partn - BIP CFD
À propos de Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Brookfield Infrastructure Partners L.P. possède et exploite des entreprises de services publics, de transport, d'énergie et d'infrastructures de données en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les segments de la société comprennent les services publics, les transports, l'énergie et les infrastructures de données. Le secteur des services publics comprend des activités réglementées, notamment la distribution réglementée (connexions d'électricité et de gaz naturel), le transport d'électricité et un terminal réglementé (terminal d'exportation de charbon). Le segment des transports possède et exploite les actifs portuaires, ferroviaires et routiers à péage transportant du fret, des marchandises en vrac et des passagers sur les cinq continents. Le secteur de l'énergie de la société comprend des systèmes qui fournissent des services de transport, de stockage et de distribution. Le segment de l'infrastructure de données possède et exploite des entreprises qui fournissent des services essentiels et une infrastructure essentielle pour transmettre et stocker des données à l'échelle mondiale.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse73 Front Street, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés0
- CEOSam Pollock