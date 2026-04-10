Négociation Brookfield Corporation - BAM CFD
À propos de Brookfield Asset Management Inc
Brookfield Asset Management Inc. est un gestionnaire d'actifs alternatif. Ses opérations sont organisées en sept segments opérationnels. Les opérations de gestion d'actifs comprennent la gestion de ses partenariats cotés (LP), des fonds privés et des titres publics pour le compte de ses investisseurs. Les opérations immobilières comprennent la propriété, l'exploitation et le développement des bureaux centraux, des commerces de détail de base, des investissements LP et d'autres propriétés. Les activités liées aux énergies renouvelables comprennent la propriété, l'exploitation et le développement d'installations hydroélectriques, éoliennes, solaires, de stockage et autres installations de production d'électricité. Les opérations d'infrastructure comprennent la propriété, l'exploitation et le développement des services publics, des transports, de l'énergie, des infrastructures de données et des ressources durables. Les opérations de capital privé comprennent un vaste éventail d'industries et sont principalement axées sur les services aux entreprises, les services d'infrastructure et les industriels. Les opérations de développement résidentiel consistent en la construction de maisons, le développement de copropriétés et le développement de terrains.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- AdresseBrookfield Place, 181 Bay St C 300,, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés180000
- CEOJames Flatt