Négociation British American Tobacco - USD - BTI CFD
À propos de British American Tobacco PLC (ADR)
British American Tobacco p.l.c. Est une société de produits du tabac et de la prochaine génération. La gamme de produits du tabac de la Société comprend des cigarettes, des coupes fines (rouler soi-même et fabriquer du tabac) et des snus de style suédois. Ses segments comprennent l'Asie-Pacifique, les Amériques, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique (EEMEA). Le segment Asie-Pacifique comprend ses opérations dans divers pays, dont l'Australie, le Pakistan, la Malaisie, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande et le Bangladesh. Le segment des Amériques comprend ses opérations dans divers pays, dont le Brésil, le Mexique, le Canada, la Colombie, l'Argentine, le Chili et le Venezuela. Le segment de l'Europe de l'Ouest comprend ses opérations dans différents pays, dont l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, la Roumanie, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Croatie / Balkans. Le segment EEMEA comprend ses opérations dans divers pays, dont la Russie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Egypte, le Nigeria et l'Algérie.
- IndustrieTobacco
- AdresseGlobe House, 4 Temple Place, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés52050
- CEOJack Bowles