Négociation Brinker International - EAT CFD
À propos de Brinker International
Brinker International, Inc. est propriétaire, exploitant et franchiseur des marques de restaurants Chili's Grill & Bar (Chili's) et Maggiano's Little Italy (Maggiano's), ainsi que de certaines marques virtuelles, dont It's Just Wings. La société opère à travers deux segments : Chili's et Maggiano's. Le secteur Chili's comprend les restaurants Chili's appartenant à la Société, qui sont principalement situés aux États-Unis, dans le segment des restaurants décontractés à service complet de l'industrie. Le secteur Chili's possède également des restaurants appartenant à la société au Canada et des établissements franchisés aux États-Unis, dans environ 27 pays et deux territoires américains. Le segment Maggiano's comprend les restaurants Maggiano's appartenant à la société aux États-Unis ainsi que ses activités de franchise nationales. La société investit dans des marques virtuelles, des offres de menus semblables à ceux des restaurants qui sont uniquement disponibles à l'achat de manière numérique.