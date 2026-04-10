Négociation Brenntag AG - BNR CFD
À propos de Brenntag SE
Brenntag AG est une société basée en Allemagne, active dans le domaine de la distribution complète de produits chimiques. Elle fournit des solutions de distribution interentreprises pour les produits chimiques industriels et spécialisés. La Société achète et stocke des quantités importantes de produits chimiques industriels et spécialisés et les remballe en plusieurs petites quantités. En outre, la Société offre également des services supplémentaires, notamment la livraison, un assortiment de produits, le mélange, le reconditionnement, la micronisation et le fraisage fin, la gestion des stocks et le traitement des retours de fûts ainsi que des services techniques et de laboratoire. La Société offre ses produits à une gamme d'industries de marché, telles que les adhésifs, les peintures, le pétrole et le gaz, la nourriture, le traitement de l'eau, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. La Société exploite un réseau de plus de 550 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.
- IndustrieDiversified Chemicals
- AdresseMesseallee 11, ESSEN, Germany (DEU)
- Employés17236
- CEODoreen Nowotne