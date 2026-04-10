Négociation BP PLC - GBP - BP. CFD

À propos de BP plc

BP plc est engagé dans le secteur mondial de l'énergie avec des opérations en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australasie, en Asie et en Afrique. La Société, à travers sa gamme d'activités, fournit des produits et services de chauffage, d'éclairage et de mobilité à des clients du monde entier. Les segments de la société comprennent l'amont, l'aval, Rosneft et d'autres activités et entreprises. Le segment Amont est responsable de ses activités d'exploration, de développement de champs et de production de pétrole et de gaz naturel. Le segment Aval a des activités mondiales de commercialisation et de fabrication et comprend les activités de carburéacteur, de soutage, de lubrifiants bitumineux et de produits pétrochimiques de la Société. Rosneft est l'activité de raffinage russe de la Société qui possède et exploite environ 13 raffineries en Russie et détient des participations dans trois raffineries en Allemagne, une en Inde et une en Biélorussie. Elle possède et exploite également environ 3 055 stations-service de détail en Russie et à l'étranger.