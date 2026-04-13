Négociation Box, Inc. - BOX CFD

À propos de Box Inc

Box, Inc. fournit une plate-forme de gestion de contenu d'entreprise qui permet aux organisations de toutes tailles de gérer du contenu d'entreprise tout en permettant l'accès et le partage de ce contenu depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil. Grâce à la plate-forme en nuage SaaS (Software-as-a-Service) de la Société, les utilisateurs peuvent collaborer sur du contenu en interne et avec des tiers, automatiser des processus métier pilotés par le contenu, développer des applications personnalisées et mettre en œuvre des fonctionnalités de protection, de sécurité et de conformité des données pour se conformer aux politiques internes et aux réglementations de l'industrie. Sa plate-forme permet aux utilisateurs de visualiser, de partager et de collaborer sur du contenu, à travers différents formats de fichiers et types de supports. Le logiciel s'intègre aux applications d'entreprise de l'entreprise et est compatible avec divers environnements d'application, systèmes d'exploitation et périphériques, garantissant ainsi que les employés ont accès à leur contenu professionnel. Il offre aux particuliers une version de base gratuite de la plate-forme Box leur permettant de faire l'expérience de sa solution.