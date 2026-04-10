Négociation Bouygues - EN CFD
À propos de Bouygues SA
BOUYGUES S.A. est un groupe basé en France qui opère dans deux secteurs: Télécommunications et médias, et Construction. La division Construction comprend trois filiales principales: Bouygues Construction, spécialisée dans les activités de construction et de travaux publics, notamment dans les domaines du génie électrique et l'entretien des installations ; Bouygues Immobilier, une société immobilière, dont les activités comprennent le développement de propriétés résidentielles, d'entreprise et commerciales et l'exécution de plans de développement urbain; et Colas, engagée dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport, de développement urbain et de loisirs. La division Télécommunications et médias du groupe se compose de deux sociétés : TF1, qui se spécialise dans le domaine audiovisuel et la production cinéma, entre autres, et Bouygues Telecom, qui offre des services de téléphonie mobile et l'Internet à haut débit.. La Société opère également à travers le Groupe Plan et Carayon Languedoc.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adresse32 avenue Hoche, PARIS, France (FRA)
- Employés127304
- CEOEdward Bouygues