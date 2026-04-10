Négociation Bollore SA - BOL CFD
À propos de Bollore SE
BOLLORÉ S.A. est une société de holding basée en France qui opère dans plus de 100 pays. La société est active dans plusieurs divisions : Bolloré Africa Logistics, dont les opérations de transit, l'arrimage, les concessions maritimes et ferroviaires ; Bolloré Logistics, avec une présence sur les cinq continents ; Bolloré Energy, qui distribue le fioul domestique et des produits pétroliers ; IER, qui conçoit, fabrique et vend des terminaux pour le contrôle et la lecture de billets ; Films plastiques, pour les condensateurs et l'emballage ; Batteries et supercapacités ; Véhicules électriques ; Autolib', qui offre un réseau de location de voitures électriques ; Communication et médias, qui a lancé Digital Terrestial Television (DTT) ; Plantations, car la société détient des plantations d'huile de palme et de caoutchouc, par le biais du groupe Socfin et Financial Assets.
- IndustrieMarine Transportation
- AdresseTour Bollore,, PUTEAUX, France (FRA)
- Employés79207
- CEOCyrille Bollore