Négociation Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD
À propos de Boise Cascade Co
Boise Cascade Co est une entreprise nord-américaine de papier et de produits forestiers. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs opérationnels: le papier, qui est un producteur de feuilles libres non couchées, y compris les papiers de base et à valeur ajoutée; Packaging & Newsprint, qui fabrique du carton d'emballage, des contenants en carton ondulé et du papier journal; Wood Products, qui est un producteur de produits de bois d'ingénierie, de contreplaqué et de bois de pin ponderosa, et Building Materials Distribution, qui est un distributeur national d'une gamme de matériaux de construction fabriqués par la Société et par des tiers.
- IndustrieForest / Wood Products
- Adresse1111 W Jefferson St Ste 300,, BOISE, ID, United States (USA)
- Employés6110
- CEONate Jorgensen