Négociation Bodycote PLC - BOY CFD
À propos de Bodycote PLC
Bodycote plc est un fournisseur de services de traitement thermique. La Société compte six secteurs opérationnels, répartis entre les secteurs d'activité Aéronautique, Défense et Énergie (ADE) et Automobile et Génie Industriel (AGI): ADE-Europe de l'Ouest; ADE-Amérique du Nord; ADE-Marchés émergents; AGI-Europe de l'Ouest; AGI-Amérique du Nord, et AGI-marchés émergents. La Société offre des technologies telles que le traitement thermique classique, y compris la nitruration, la cémentation, le recuit, la trempe et les Technologies Spécialisées, y compris les services de pressage isostatique à chaud, fabrication de produits de pressage isostatique à chaud, procédés spéciaux en acier inoxydable, technologie de surface et Corr-l-Dur. La Société possède plus de 26 installations dans des zones géographiques couvrant l'Europe de l'Est, la Chine, le Mexique, Singapour et Dubaï. Elle fournit un soutien dans le processus de fabrication pour les secteurs du marché, y compris l'aérospatiale et la défense, l'automobile, la production d'énergie, le pétrole et le gaz, la construction, le secteur médical et le transport.
- IndustrieSteel
- AdresseSpringwood Court, Springwood Close, MACCLESFIELD, United Kingdom (GBR)
- Employés4757
- CEOStephen Harris