Négociation BMW AG - BMW CFD
À propos de Bayerische Motoren Werke AG
Bayerische Motoren Werke AG est un constructeur automobile et moto basé en Allemagne. La Société divise ses activités en quatre segments : automobile, motocyclettes, services financiers et autres entités. Le segment Automobile développe, fabrique, assemble et vend des voitures et des véhicules tout-terrain sous les marques BMW, MINI et Rolls-Royce, ainsi que des pièces détachées et des accessoires. Le segment Motos développe, fabrique, assemble et vend des motos, ainsi que des pièces détachées et des accessoires. Le segment Services financiers se concentre sur le crédit-bail automobile, le financement multimarques, les activités de flotte, le financement des clients de détail et des concessionnaires, les activités de dépôt client et les activités d'assurance. Le segment Autres entités comprend d'autres sociétés opérationnelles, telles que BMW (UK) Investments Ltd, Bavaria Lloyd Reisebuero GmbH.
- IndustrieAuto / Truck Manufacturers
- AdressePetuelring 130, MUENCHEN, Germany (DEU)
- Employés118909
- CEONorbert Reithofer