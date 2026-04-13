Négociation BlackRock Multi-Sector Income Trust - BIT CFD
À propos de BlackRock Multi-Sector Income Trust
BlackRock Multi-Sector Income Trust (la Fiducie) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du Trust est de fournir un revenu courant, des gains courants et une appréciation du capital. La fiducie cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant, dans des conditions de marché normales, au moins 80 % de ses actifs dans des titres liés au crédit, y compris, mais sans s'y limiter, des obligations de sociétés de première qualité, des obligations à rendement élevé, des prêts bancaires, des titres privilégiés ou des obligations convertibles ou des produits dérivés présentant des caractéristiques économiques similaires à ces titres liés au crédit. La fiducie investit dans divers secteurs, tels que le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, les sociétés d'investissement immobilier, les composants automobiles, le fret aérien et la logistique, les boissons, les compagnies aériennes, la biotechnologie, les produits de construction, les équipements de communication et les services de télécommunication diversifiés. Son gestionnaire d'investissement est BlackRock Advisors, LLC.